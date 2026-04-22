Тази сутрин в 4 часа е подаден сигнал за пожар в къща в кв. Рилци. На място са изпратени два екипа на РД ПБЗН-Добрич, които установяват, че гори покрива на сградата. За щастие в нея не е имало хора, тъй като не се използва постоянно. Налъно е изгорял покрива, каза за Добрич онлайн комисар Дарин Димитров. Тепърва ще се установяват причините за пожара, но една от версиите е за умишлен палеж, допълни още комисар Димитров.

Къщата е собственост на Детелина Николова, бивш кмет на Добрич и настоящ общински съветник от ГЕРБ-СДС. Добрич онлайн потърси Николова за коментар, но тя отказа.