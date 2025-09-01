Сподели close
Пожар гори в Белослав в момента. По предварителна информация огънят е тръгнал от сухи треви в края на града, но заради силният вятър се е разраснал и е тръгнал към населеното място.

Огнената стихия е унищожила две къщи в махалата на града до момента, потвърди Тихомир Тотев, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН).

На място 9 екипа на пожарната се борят със стихията.

Няма пострадали хора.