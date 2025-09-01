ЗАРЕЖДАНЕ...
Пожар в Белослав! Горят къщи
Огнената стихия е унищожила две къщи в махалата на града до момента, потвърди Тихомир Тотев, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН).
На място 9 екипа на пожарната се борят със стихията.
Няма пострадали хора.
