Пожар гори в Белослав в момента. По предварителна информация огънят е тръгнал от сухи треви в края на града, но заради силният вятър се е разраснал и е тръгнал към населеното място.Огнената стихия е унищожила две къщи в махалата на града до момента, потвърди Тихомир Тотев, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН).На място 9 екипа на пожарната се борят със стихията.Няма пострадали хора.