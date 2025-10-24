Млад мъж от Белослав е станал жертва на нападение. Случаят е от 19 октомври, а за станалото разказват близки на Анатолий, които търсят справедливост."На 19 октомври 2025 г., около 5:00 сутринта, животът ни се преобърна.Пред дискотеката в град Белослав, точно пред сградата на полицията, брат ми Анатолий беше нападнат, ограбен, душен, пребит и наръган.Никой не си представя, че ще чуе по телефона, че детето, най-близкият приятел или любимият му човек , лежи в локва кръв, а белият му дроб е прободен с 10-сантиметрова рана.Че ще стои в болницата, докато лекарите се борят за живота му, а думите "отворен гръден кош“ и "опасност за живота“ ще отекват в съзнанието като присъда.И най-болезненото – това се случва буквално пред полицията.Пред сградата на органите на реда, които трябва да ни пазят. Същите тези органи днес се държат така, сякаш нищо не се е случило. Дори още малко ще изкарат Анатолий виновен и че сам се е наръгал.Разследването върви бавно, повърхностно, с опит да се потули истината.Вместо справедливост – тишина. Вместо отговорност – бездействие.Анатолий оцеля по чудо.Но някой трябва да отговаря за това, което се случи.Защото днес е той – утре може да е всеки от нас.Не може насилието да се случва пред вратите на власт имащите органи , а после да се мълчи.Не може човешкият живот да няма стойност, когато е за сметка на удобството на някого "отгоре“.Това не е просто инцидент. Това е престъпление, извършено пред полицията, и опит да бъде заметено под килима.И ние няма да мълчим.Искаме истината.Искаме справедливост.Искаме отговорност от тези, които са длъжни да защитават хората, а не да си затварят очите, когато насилието е буквално пред вратата им. Трябва ли винаги някой да умира , за да се случва нещо по-различно от " затваряне на очите" и " замитане под килима" ?!?! Трябва ли всички да свършват като 15годишното момче от столичният мол...Ако вярвате, че човешкият живот има значение — споделете тази история.Помогнете да се даде гласност.Защото само когато обществото говори, истината не може да бъде потулена.Искаме истината и нека разберем кой адвокат дава съветите, че ножът е на Анатолий !!!"