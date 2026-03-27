Предупредиха за лавинна опасност в района на Седемте рилски езера
Продължилият през нощта силен южен вятър със слаб снеговалеж води до допълнително натрупване върху ветрови и слънчеви кори, локално влошава стабилността и повишава риска от лавинни изтичания по стръмни подветрени склонове.
През деня се очаква умерен до бурен южен вятър, постепенно отслабващ, съпроводен с нова снежна покривка от около 10/15 см.
Степен на лавинна опасност:
Алпийски - 3
Преходен - 3
Горски - 1
Още от категорията
/
Откриха мъртви 9 делфина и 300 птици в района на Северното Черноморие – екологичен инцидент ли е
21.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жена наръга с нож четирима души пред метростанции в София
21:13 / 26.03.2026
Промени в движението по пътя София – Кулата днес
08:51 / 25.03.2026
Шофьорите да внимават: Гъста мъгла и сняг на прохода "Петрохан"!
15:01 / 24.03.2026
Нов случай на отравяне на черен лешояд в защитена зона
11:05 / 24.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.