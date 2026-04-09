В област Шумен започва профилактиката на сиренно-оповестителната система и ежегодната техническа проверка. Сирените ще бъдат задействани за кратко. Проверките ще се извършват поетапно във всички общини на територията на област Шумен по предварително изготвен график.

Рутинната дейност се извършва всяка година преди отбелязването на Деня на Ботев, когато се отдава почит към героите, загинали за свободата и независимостта на България. Системите за ранно предупреждение и оповестяване ще излъчат сигнал на 2 юни в 12:00 часа.

Призоваваме жителите в област Шумен да запазят спокойствие по време на тестовете.