ЗАРЕЖДАНЕ...
Пресъхна язовир "Копринка"
©
Ниските нива на язовира ще позволят на местната власт да бъде извършен ремонт на един от изпускателите под язовирната стена.
Язовир "Копринка" е жизненоважен за целия регион. Той се използва за напояване, промишлено водоснабдяване и производство на електричество. Освен това, водоемът е ключов за пълненето на язовир "Жребчево".
Ниските нива на водата принуждават ВиК дружествата в региона да търсят нови източници на питейна вода. Липсата на валежи не е единствената причина за кризата. Основният проблем, според местните, е неправилното управление на водните ресурси, което застрашава бъдещето на цели градове.
"Копринка“ е язовир в централна България, разположен на горното течение на река Тунджа в област Стара Загора. Язовирът е основното съоръжение на хидровъзел "Копринка“, който има комплексно предназначение – напояване, промишлено водоснабдяване и електропроизводство.
Още от категорията
/
Поетапно ограничават движението в аварийната и скоростната лента в двете платна на АМ "Струма"
08:29
Следовател: Цялото движение от потеглянето на АТВ-то до самия удар е не повече от 10-15 секунди
19.09
Отпуснаха голяма сума за модернизация на Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка"
16.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Разследват криптоферма в бивш шивашки цех в Търговищко
13:51 / 23.09.2025
Варненец се опита да нахълта през прозорец в НАП - Разград и взло...
11:03 / 23.09.2025
Иновациите във фокуса на Международния технически панаир в Пловди...
15:55 / 22.09.2025
Два пожара в населени места край Варна, засегнати са къщи и гори
18:48 / 21.09.2025
АПИ взима мерки за очаквания интензивен трафик по АМ "Хемус" утре...
18:53 / 21.09.2025
Актуални теми
klatqnared
преди 36 мин.
"...и производство на електричество". Няма държава. В такава суша да се позволява унищожаването на обект с национално значение е равносилно на геноцид.
Майна Таун
преди 1 ч. и 1 мин.
200 частни евроатлантически Веца и така става
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.