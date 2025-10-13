ЗАРЕЖДАНЕ...
При полицейска операция в София са открити трима, обявени за общодържавно издирване
©
В апартамент в столичен квартал са открити 17-годишно момиче, което е било обявено за издирване като безследно изчезнало, 15-годишно момче, обявено за издирванe с мярка "задържане“ и 36-годишен мъж, издирван във връзка с досъдебно производство, съобщиха от МВР.
Образувано е досъдебно производство по чл. 354а, Ал.1 от НК /държане и разпространение на наркотични вещества/. Непълнолетните са настанени в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.
Още по темата
/
Полицейска операция във Варна, десетки изгоряха, а двама шофьори бяха спипани солидно почерпени
10.10
Само за ден: 17 подпийнали и 4-ма дрогирани се качиха зад волана – масово водачите отказват да бъдат тествани
13.09
Сарафов и Митов разпоредиха спецоперация срещу киберпрестъпленията и разпространението на наркотици сред учениците
12.09
Още от категорията
/
Министър Иванов: Крайната цел е до края на годината Плевен да остане само на нощен режим на водата
30.09
Кметът на район "Искър" за скандалния случай с унижение над момиче: Нека бъдем безкомпромисни – няма оправдание за агресията
26.09
Директор на училище помоли: Не търсете сензация! Детето, което е малтретирано, със сигурност изживя милиони пъти отново издевателството
26.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Реки от градушки в Добричко
21:15 / 11.10.2025
Градушка удари в Добричко
16:53 / 11.10.2025
Зверско задръстване на АМ "Хемус" в посока София
17:34 / 10.10.2025
Водата в "Елените" още е негодна за пиене, осигуряват 60 000 литр...
16:36 / 10.10.2025
Удължиха срока за реализация на важен проект в Община Вълчи дол
09:33 / 09.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.