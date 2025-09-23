Приключиха дейностите по два проекта на Община Белослав от Националната кампания "Чиста околна среда – 2025 г.“. Те са финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, средствата от което успешно допълват тези от ЕСИФ и ЕФСУ.По проекта "Повишаване на екологичната култура, чрез практически занимания на открито“, който е на стойност 7490 лева, в двора на ДГ "Калина Малина“ в кв. "Акации“, гр. Белослав, са доставени и монтирани беседка, люлка тип "везна“, вело пейка сърце, две пейки за отдих.Проектът "Екологично възпитание в ДГ "Щастливо детство“, гр. Белослав – чрез игри и облагородяване на дворното пространство“ е с бюджет 7495 лева. В двора на детската градина е монтирано комбинирано детско съоръжение за игри на открито. Засадени са цветя в дворните пространства и на двете детски градини.Чрез облагородяването на средата с модерни детски съоръжения, растителност и цветя се постигна по-привлекателна, безопасна и стимулираща среда за игра и развитие на децата, съобщиха от Областния информационен център във Варна.