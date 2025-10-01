ЗАРЕЖДАНЕ...
Проблем: Най-големият язовир в Добричко е пълен само на 6 процента
На 30 септември експертите от състава на комисията, имащи отношение към проблематиката, извършиха проверка на най-големия язовир в област Добрич – язовир Одринци. От направения оглед на място бе констатирано, че кулата и стената на водоема са в изправност. Сериозно обаче се е отразило засушаването и липсата на валежи. В момента едва около 6 на сто от капацитета на язовира е запълнен, като нивото на водата в него е ниско.
От "Напоителни системи“ и от Държавна агенция метрологичен и технически надзор са категорични, че промяната в климата се отразява на водните обеми в язовирите в областта, както и в цялата страна.
Представителят на "Напоителни системи“ бе категоричен, че няма източване на язовир Одринци и допълни, че в момента на водоема може да се извършва риболов свободно, стига гражданите да имат издаден и платен риболовен билет от ловно-рибарско дружество.
Проверките продължават до края на седмицата, след което ще бъде изготвен доклад за състоянието на всички язовири и речни корита в областта.
