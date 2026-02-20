Рано тази сутрин експерти от Дирекция "Морска администрация“ - Бургас са извършили обследване на морското дъно в района на Маслен нос, където има предположения, че може да е потънал рибарски кораб ВН 8112. Вчера в същата зона беше установено замърсяване на водната повърхност.В ход е организация на операция за оглед на мястото от водолази и подводни дронове на Военноморските сили (ВМС), като действията ще се провеждат в съответствие с хидрометеорологичните условия.