Продължава издирването на заподозрения за убийството на жена в дупнишко село
Вчера в 4.20 ч., е постъпил сигнал в Районно управление - Дупница, че в къщата на 25-годишна жена от село Крайници е дошъл мъжът, с когото е живяла на семейни начала по-рано, нанесъл й е побой .
Пристигналите на място служители не са ги открили в имота. При извършения обход на около 500 м от къщата е открит трупът на жената. Извършителят на деянието не е открит.
Зам.-министър Филип Попов за случая в Русе: На камерите се вижда, че скоростта на автомобила е превишена
