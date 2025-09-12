Сподели close
Продължава издирването на заподозрения за убийството на жена в дупнишкото село Крайници.

Вчера в 4.20 ч., е постъпил сигнал в Районно управление - Дупница, че в къщата на 25-годишна жена от село Крайници е дошъл  мъжът, с когото е живяла на семейни начала по-рано, нанесъл й е побой .

Пристигналите на място служители не са ги открили в имота. При извършения обход на около 500 м от къщата е открит трупът на жената. Извършителят на деянието не е открит.