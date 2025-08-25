затруднено движението в пловдивския участък на АМ "Тракия“, посока София, заради задимяване от пожар в сухи треви между 142 км и 148 км.
До цялостното приключване на гасителните действия от страна на огнеборците, полицейски автопатрули обезпечават пътната безопасност и подпомагат придвижването на образувалата се колона от автомобили.
Апелираме водачите да бъдат с повишено внимание и да преминават със съобразена скорост, призоваха от ОД МВР.
