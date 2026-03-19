"Ремонтът на изгорелия покрив на Националната гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа" се бави въпреки осигуреното финансиране. Причината са административни процедури, тъй като проектът се управлява от Министерството на културата", каза в предаванетонапроф. д-р Добрин Атанасов, преподавател в Софийския университет и учител в гимназията.По думите му средствата за възстановяването са налични отдавна, но забавянето е свързано с провеждането на обществена поръчка от страна на министерството."Въпреки това учебният процес в училището не е прекъснат, като единствено третият етаж на сградата остава неизползваем", допълни той.На този фон гимназията продължава подготовката за традиционните си чествания на 6 май – Гергьовден, когато е и празникът на училището. Част от инициативите е националният конкурс за детска рисунка на тема "Гергьовден".В конкурса могат да участват ученици от 5. до 8. клас от цялата страна. Крайният срок за изпращане на творбите е 24 април, като няма ограничения в техниките, а форматът трябва да бъде 35 на 50 см. Най-добрите рисунки ще бъдат представени в изложба на самия празник, предвидени са и награди.Събитията около Гергьовден включват още изложби, концерти и инициативи, посветени на традициите в дърворезбата и приложните изкуства в Трявна.