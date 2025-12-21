Окръжна прокуратура – Добрич ръководи досъдебно производство за извършено умишлено убийство в град Генерал Тошево.Във връзка със случая е задържан мъж на 46 години от града, съсед на жертвата. След анализ на събраните доказателства, И.И. е привлечен към наказателна отговорност по чл. 115 от НК. Задържането му ще бъде удължено за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор, като предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на най-тежката ярка за неотклонение "задържане под стража“.Убийството е извършено около обяд на 20 декември 2025 година на улица в град Генерал Тошево, където живеели обвиняемият и жертвата. Те били съседи, като помежду им имало стара вражда. Именно тя била в основата на възникналия в събота словесен сблъсък между тях. По-възрастният от двамата – на 67 години, започнал да обижда и псува по-младия. Стигнало се и до размяна на удари, като в хода на разследването е установено, че първият бил нанесен с твърд предмет точно от 67-годишния. Последвал отговор от И.И., който с метална тръба многократно ударил своя опонент в областта на тялото и главата. 67-годишният починал на място.И.И. бил задържан. Оказана му е медицинска помощ, тъй като се установило, че му е нанесена средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на ръката. Той е обвинен за убийство и ще остане в ареста до провеждането на съдебно заседание за определяне на мярката за неотклонение.Назначени са съдебно – медицинска и видео-техническа експертизи, разпитани са свидетели, извършен е оглед, иззети са множество веществени доказателства, включително и оръжието на престъплението.