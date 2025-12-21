Прокуратурата в Добрич разследва жестоко убийство в Генерал Тошево
©
Във връзка със случая е задържан мъж на 46 години от града, съсед на жертвата. След анализ на събраните доказателства, И.И. е привлечен към наказателна отговорност по чл. 115 от НК. Задържането му ще бъде удължено за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор, като предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на най-тежката ярка за неотклонение "задържане под стража“.
Убийството е извършено около обяд на 20 декември 2025 година на улица в град Генерал Тошево, където живеели обвиняемият и жертвата. Те били съседи, като помежду им имало стара вражда. Именно тя била в основата на възникналия в събота словесен сблъсък между тях. По-възрастният от двамата – на 67 години, започнал да обижда и псува по-младия. Стигнало се и до размяна на удари, като в хода на разследването е установено, че първият бил нанесен с твърд предмет точно от 67-годишния. Последвал отговор от И.И., който с метална тръба многократно ударил своя опонент в областта на тялото и главата. 67-годишният починал на място.
И.И. бил задържан. Оказана му е медицинска помощ, тъй като се установило, че му е нанесена средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на ръката. Той е обвинен за убийство и ще остане в ареста до провеждането на съдебно заседание за определяне на мярката за неотклонение.
Назначени са съдебно – медицинска и видео-техническа експертизи, разпитани са свидетели, извършен е оглед, иззети са множество веществени доказателства, включително и оръжието на престъплението.
Още от категорията
/
Разбраха коя е жената, премазана от коли и камиони на АМ "Тракия", полицаите шокирани от гледката
18.12
Намериха скрити камери в тоалетните на наше училище, записите са отивали в телефона на директора
17.12
Калин Стоянов: Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ, в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Задържаха 29-годишен мъж за разпространение на порнографски матер...
15:32 / 19.12.2025
Откриха мъртъв мъж на Витоша
10:52 / 19.12.2025
Разбраха коя е жената, премазана от коли и камиони на АМ "Тракия"...
11:33 / 18.12.2025
Намериха скрити камери в тоалетните на наше училище, записите са ...
15:22 / 17.12.2025
Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж
14:11 / 16.12.2025
Акция в София и Ловеч: Задържаха седем лица от организирана прест...
14:30 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.