Прокурор: Оръжието, с което е простреляно детето в Ямбол, е в свободна продажба
Оръжието, с което е стрелял младежът, е в свободна продажба и достъпно за всички.
"Момчето е съсед на семейството на малолетния пострадал. В 17 часа присъствието му там е много вероятно, крайна причина не може да се търси. Разследването е в много ранен етап да кажем дали има някакъв умисъл. Мотивите към момента не са ясни, има версия, че става въпрос за неумишлен изстрел, а другата е, че са налице предходни отношения със семейството“. Това каза пред bTV Мина Грънчарова, районен прокурор.
"Майката излиза от 5-годишното детенце от детската градина, прозвучава изстрел, подобен на такъв от пиратка, детето изпищява и майката вижда кръв по шията. Покрай тях минава младеж, без да отправи каквато и да е реплика. Повикани са линейка, полиция и започва проверка“, посочи още Грънчарова.
По думите й нараняванията са повърхности, налице е лека телесна повреда. Към момента не са излезли резултатите от експертизата за алкохол и наркотици, лицето е криминално проявено.
"Този тип пневматичен пистолет калибър 50 не подлежи на уведомителен или разрешителен режим, но трябва да се борави много внимателно с него. Изглежда като нормален пистолет, но зависи от дистанцията, от която се произвежда изстрелът“, обясни районният прокурор.
Обвиняемият е задържан за 72 часа, предстои внасяне на искане за вземане на постоянна мярка "задържане под стража“.
Според прокуратурата зачестяват подобни случаи на насилие и на престъпления против собствеността.
