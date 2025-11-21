Промени в организацията на движение на АМ "Струма" поради отводняване на участък
За разполагане на нужната пътноподдържаща техника ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента без ограничения.
АПИ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
