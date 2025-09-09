ЗАРЕЖДАНЕ...
Промениха обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко!
До момента Бургазлиев бе обвинен в причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице. При инцидента на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата в Слънчев бряг, сред тях три деца.
Обстойно е изследвана спирачната система на АТВ-то. Очаква се до края на идната седмица да излезе авто-техническата експертиза. Очаква се и експертизата след аутопсията на загиналата Христина.
Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, и синът ѝ Мартин. Освен това в кръвта на Никола бяха открити следи от марихуана.
