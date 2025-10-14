ЗАРЕЖДАНЕ...
Променят движението по магистралите "Струма", "Хемус" и "Тракия"
"Хемус“
От 9 ч. на 14 октомври до 9 ч. на 16 октомври движението при 22-и км и при 27-ми км на АМ "Хемус“ в двете посоки ще се осъществява в активните и аварийните ленти, като ще е ограничено преминаването в изпреварващите. Промяната в организацията на движение е за асфалтови работи при изграждането на "прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата. Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго, във връзка с предстоящи ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка.
От 9 ч. на 15 октомври до 9 ч. на 17 октомври се ограничава движението в посока София в активната лента в 200-метров участък при 38-ми км на автомагистралата, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Промяната в организацията е за ремонт на настилката на виадукта.
"Струма“
На 14 октомври от 19 ч. до 7 ч. на 15 октомври за измиване на стените на тунела при 56-ти км на АМ "Струма“ ще се ограничи движението в тръбата за Благоевград. Движението ще се пренасочва двупосочно в тръбата за София.
На 15 октомври от 19 ч. до 7 ч. на 16 октомври ще бъде затворена за движение тунелната тръба за София, а трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за Благоевград.
Планираните дейности, с които се повишава безопасността на движение, ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб, отбелязват от АПИ.
"Тракия“
От 8 ч. 14 октомври до 8 ч. на 16 октомври движението по участък от път I-7 Зимница – Ямбол при пътен възел "Зимница“ на АМ "Тракия“ ще се осъществява двупосочно в една лента. Промяната в организацията е за ремонт на настилката на първокласния път при пресичането с АМ "Тракия“, без да се променя движението по автомагистралата. Трафикът по път I-7 ще преминава двупосочно в една лента с изчакване и ще се регулира със светофарна уредба.
АПИ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
