Променят организацията на движение на АМ "Хемус"
На 18 и 19 август, от 6 ч. до 17 ч., поетапно ще се променя организацията на движение в посока София в участъка от АМ "Хемус" от 1-и до 22-и км. Временната организация е за почистване на облицовани окопи /канавки/. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активна и изпреварваща лента.
Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
