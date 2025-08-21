ЗАРЕЖДАНЕ...
Промяна в движението па АМ "Струма" тази нощ
От 22:00 ч. днес до 06:00 ч. на 22 август, петък, преминаването ще бъде спряно за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 22 август от 22:00 ч. до 06:00 ч. на 23 август, събота, в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.
Пътуващите към Кулата ще преминават двупосочно в тръбата за София на тунел "Люлин“.
