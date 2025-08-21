Движението в тръбата за Кулата на тунел "Люлин“ на автомагистрала "Струма“ временно ще се ограничава днес и утре, 21 и 22 август, през нощта за почистване и боядисване. Това съобщиха от АПИ.От 22:00 ч. днес до 06:00 ч. на 22 август, петък, преминаването ще бъде спряно за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 22 август от 22:00 ч. до 06:00 ч. на 23 август, събота, в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.Пътуващите към Кулата ще преминават двупосочно в тръбата за София на тунел "Люлин“.