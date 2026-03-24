33-годишен мъж от Шумен е задържан в полицейския арест за причинена лека телесна повреда с използване на пневматично оръжие. Около 18:30 часа на 23 март в двор на дома си на ул." Акация" в града от неизвестен е прострелян 57-годишен мъж.Откаран е за преглед в шуменската болница. След направено рентгеново изследване е установено, че в областта на кръста, лява длан и лява предмишница има заседнали сачми тип "чашка". Настанен е за лечение, без опасност за живота.В хода на проведените бързи оперативни действия, извършителят, 33-годишен мъж от Шумен, съсед на потърпевшия, е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.За извършено престъпление по чл. 131 ал.1 от НК е образувано досъдебно производство.