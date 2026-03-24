Простреляха мъж в Шумен
©
Откаран е за преглед в шуменската болница. След направено рентгеново изследване е установено, че в областта на кръста, лява длан и лява предмишница има заседнали сачми тип "чашка". Настанен е за лечение, без опасност за живота.
В хода на проведените бързи оперативни действия, извършителят, 33-годишен мъж от Шумен, съсед на потърпевшия, е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.
За извършено престъпление по чл. 131 ал.1 от НК е образувано досъдебно производство.
/
17.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.