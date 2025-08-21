в памет на починал след междусъседски скандал фотограф от добруджанския град.
Пререканието между съседите стана на 13 август, когато съпругата на починалия е направила забележка на шумна компания в съседния двор.
Малко по-късно обаче се стига и до физически сблъсък, като според близки на починалия 67-годишен мъж, му е нанесен сериозен побой, след който е откаран в болница, където няколко дни по-късно е починал.
В понеделник Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка "задържане под стража" на привлечения като обвиняем. Арестуваният за инцидента обжалва решението.
Към момента няма официална информация от държавното обвинение.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.