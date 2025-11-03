Провадийската Солница е сред големите победители в "Чудесата на България"
Това е място, където историята на Европа започва – най-старият град на континента, роден от солта – символ на живот, богатство и устойчивост.
Солницата не е просто археологически обект – тя е жива памет за нашата цивилизация и гордост за цяла България.
"Изказвам своята дълбока благодарност към академик Васил Николов и целия екип археолози, чиято всеотдайна работа ни позволява да докоснем хилядолетната история на нашия край.
Благодаря на всички провадийци, които гласуваха и показаха, че Провадия вярва в своето минало и бъдеще, както и на всички приятели от цяла България, които ни подкрепиха с обич и признание. Тази награда е за всички вас – за хората, които пазят духа на България жив. Благодаря!“, пише Димов.
За България, която е сред страните с най-богато наследство на Стария континент, е изключително трудно да се изберат най-стойностните съкровища и постижения. Предизвикателството бе оставено на хората. Финалистите бяха определени след гласуване, което се проведе през октомври в агенция "Стандарт“. Над 100 000 българи дадоха своя вот за статуи, крепости и светилища, за древни градове и за съвременни музеи, библиотеки и читалища.
Спектакълът "България – страна на Чудесата“ ще бъде излъчен по БНТ на 8 ноември 2025 г.

