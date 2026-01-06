Проверяват сигнали за по-скъп ученически обяд в страната
Екипите следят дали търговците спазват Закона за въвеждане на еврото в Република България, като акцентът е поставен основно върху фризьорски салони и студиа за красота.
"Към вчерашна дата сме проверили 200 подобни обекта. Това, което правим съвместно с КЗП, е да заснемаме цените към момента. Дали сме и петдневен срок на всички салони, предоставящи този тип услуги, да ни представят информация за цените си преди 1 януари, за да можем да направим сравнение“, каза Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации“ в НАП.
По думите ѝ, ако бъде установено повишение на цените, в същия срок търговците трябва да представят мотиви за това, а проверяващите ще преценят дали увеличението е икономически обосновано.
От НАП съобщиха още, че са проверени и 15 паркинга на територията на Кюстендил. "Те също разполагат с петдневен срок да ни предоставят информация за цените си преди 1 януари. Ние вече сме засекли данните от касовите апарати и ще можем да направим съпоставка дали подадената информация съвпада с отчетеното“, допълни Анна Митова.
Към момента Националната агенция за приходите е наложила 69 акта, като най-честите нарушения са свързани с необосновано повишаване на цените на различни хранителни продукти.
Санкциите при първо нарушение за необосновано увеличение на цените са до 10 000 лева след превалутиране по фиксирания курс. При повторно нарушение глобата е 20 000 лева, като имуществената санкция може да достигне до 200 000 лева.
В рамките на съвместните действия Комисията за защита на потребителите проверява и сигнали за повишени цени на купони за училищен обяд. Това съобщи пред журналисти Цветислава Лакова, член на КЗП.
"Получихме множество жалби и сигнали срещу търговски дружества, които доставят ваучери и купони за храна в училищните столове. По тях текат проверки. Има съмнения за необосновано увеличение на цените на места с до 30%“, посочи Лакова.
Тя допълни, че гражданите могат да подават жалби и сигнали не само чрез интернет страницата на КЗП, но и чрез мобилно приложение, което разполага с вграден скенер за етикети.
"Приложението се изтегля лесно. В зависимост от типа телефон се прави регистрация с име и адрес, а подаването на сигнал става буквално с един клик. При установена нередност се прави снимка и сигналът се изпраща незабавно, като ние реагираме своевременно“, обясни Лакова.
Тя уточни още, че се извършват и повторни проверки на търговските обекти с цел проследяване на спазването на издадените предписания.
