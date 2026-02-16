Трагедията край хижа "Петрохан“, при която шестима души загубиха живота си, продължава да предизвиква силни обществени реакции, страхове и съмнения. Случаят остава обвит във въпроси, а версиите - противоречиви.Психиатърът д-р Николай Михайлов коментира обществените и психологическите измерения на драмата.Според него първоначалният шок е бил последван от политизиране на случая."Умишлено - не, но вторично всички се опитаха да политизират този въпрос и следователно да разделят обществото“, каза д-р Михайлов.По думите му случаят не може да бъде възприет като "пореден инцидент“, защото в центъра му стои гибелта на дете, което допълнително усилва обществената травма."Обществото много трудно асимилира тази драма по причина на нейната странност“, подчертапред bTV той.Д-р Михайлов направи разграничение между класическия будизъм и групата, организирана около Ивайло Калушев."Това не е просто будизъм, а атипичен, култов модел. Лидерът не разпределя власт – той я концентрира. Има нарцистична харизма, която действа чрез сугестия и духовна власт“, каза психиатърът.По думите му става дума за "парарелигиозна общност“, в която адептите са подчинени на водача, а родителите на част от децата също са принадлежали към по-широкия кръг на тази среда."Виждаме героична съпротива срещу реалността на фактите“, коментира той по повод позициите на близки на загиналите, които продължават да защитават лидера на групата.Според д-р Михайлов най-сериозният проблем е институционалният."Няма съмнение, че институциите не бяха на висотата на собствената си мисия“, заяви той.Той обърна внимание на сигналите за нередности и съмнения за престъпления, които според публичната информация не са довели до ефективни действия."Ако институциите бяха действали навреме, това би могло да бъде предотвратено“, каза психиатърът.По думите му случаят показва "фрапантна деконструкция на институциите“ и "институционален провал“, който не може да бъде компенсиран с версии и взаимни обвинения.