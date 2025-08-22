ЗАРЕЖДАНЕ...
Пълен обрат в новините за състоянието на Марти! Дано да се възстанови
"Детето е в критично състояние. Получил е гърч, който е овладян от лекарите. Продължава да е в кома и не може да бъде събуден. Липсва подобрение", написа Попов в профила си в социалната мрежа.
"Майката на Марти- Христина е в клинична смърт. Живота и се подържа от медицинската апаратура по изкуствен път. Молете се тях! Дано Бог да е милостив!", добавя той.
