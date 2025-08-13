Във връзка с изпълнението на проекта: "Основен ремонт на улици в Община Вълчи дол“ днес ще се състои официалната церемония "Първа копка“, съобщиха от общинската администрация.Тя ще бъде на ул. "Христо Смирненски“ №15, общ. Вълчи дол, от 09:00 часа.