На 13 септември 2025 г. във варненското село Круша ще бъде открита първата в България "Градина на Мира“. Събитието ще бъде отбелязано със специален гонг концерт "ЗаЕдно за Мир“, воден от легендарния Гранд Гонг Мастър Дон Конро. Той е автор и създател на Холистичната Гонг Система (The Gong Yoga of Holistic Resonance), а това е последното му посещение в Европа, при което ще посрещне 91-я си рожден ден в България.

Какво представлява събитието? Церемонията ще се проведе в "Гора Осъзнание“ – място, създадено за свързване с природата и изграждане на хармонични общности в с. Круша, което се намира само на 30 минути с кола от Варна.

От 16:00 часа до 17:30 часа на 13 септември (събота) присъстващите ще имат възможност да се потопят в необичайна музикална и духовна атмосфера – със звуците на гонгове, перкусии и други музикални инструменти. Всеки участник ще бъде част от общата молитва и намерение за мир, като така публиката също ще стане активен сътворец на енергията на хармонията.

Какво е "Градина на Мира“?

Градините на мира представляват мандали, създадени по принципите на свещената геометрия и звуковия резонанс, които съчетават различни природни и художествени елементи и служат като пространства за медитация, гонг церемонии и ритуали за мир. Идеята е започната от Дон Конро още през 1984 г. – първоначално с камбани. Според него, когато подобни градини се изграждат по целия свят, те образуват енергийна мрежа, която влияе положително на цялото човечество.

Такива градини вече съществуват в редица държави по света, сред които САЩ, Канада, Ирландия, Индия, Китай, Тайланд, Франция и др. Всяка от тях е не просто парк или алея, а "храм на новото време“, където хората идват, за да се учат, да се лекуват и да създават заедно хармония и мир.

Специални гости

- Дон Конро – създател на движението "Градини на Мира“, автор на холистични книги за звуковия резонанс и един от първите пет учители по Кундалини Йога, определен от Йоги Бхаджан. Повече за него може да прочетете ТУК

- Яеле Е. Шафир – дъщеря на Дон Конро, която посещава България за първи път. Тя е гонг мастър и специалист по традиционна китайска медицина и Рейки.

- Бъни – мултиинструменталист и композитор, който ще внесе ритми от различни музикални култури.

Организатори Събитието се осъществява по покана на варненските организации Клуб "ЗаЕдно“ и Сдружение "ЗаЕдно“, в партньорство с Фондация "Осъзнание“.

Концертът, с който ще бъде отбелязано откриването на първата в България "Градина на Мира“, е напълно безплатен. Повече за него вижте ТУК

Защо събитието е важно за България?

Откриването на първата "Градина на Мира“ у нас поставя страната ни на картата на едно глобално движение за хармония и духовно сближаване. Това не е просто нов парк или градинка – а символично и реално пространство, което ще бъде част от световна мрежа, свързваща хора от различни култури и континенти.

Допълнителна информация, полезна за Гонг Мастърите в България:

- От 6 до 13 септември доброволци и гонг мастери от цял свят ще участват в изграждането на самата "Градина на Мира“ в "Гора Осъзнание“.

- На 8 септември ще бъде отбелязан и 91-вият рожден ден на Дон Конро – още един специален момент от тази седмица.

- На 14 септември ще се проведе Мастър Клас с Гранд Гонг Мастър Дон Конро за гонг мастъри които искат да надградят и обогатят своите познания и умения.

Условията за участие в тези събития са описани във "Фейсбук“ страницата на "Гора Осъзнание“ - https://www.facebook.com/GoraOsaznanie