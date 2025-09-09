Сподели close
Появиха се първи кадри от тежката катастрофа, станала тази сутрин на пътя София-Варна край село Добромирка. 

От МВР казаха за "Фокус", че катастрофата между лек автомобил и автобус е станала днес около 05:30 часа. Починал е водачът на автомобила, а шофьорът на автобуса е с леки наранявания. 

Към този момент не са ясни причините, довели до сблъска, но групи в социалните мрежи съобщават, че причината вероятно е инфаркт.