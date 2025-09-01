първи подробности във връзка с пожара, който днес пламна в град Белослав. Към момента огънят е локализиран, но предвид силният вятър в района все още не е потушен напълно. На място има 8 екипа на пожарната и екипи на полицията.
Пожарът е започнал около 13:10 за пожар в ромската част на гр. Белослав. Засегнати са 7 къщи, а изгорялата площ е около 10 декара, съобщиха от ОД на МВР-Варна.
Към момента няма информация за пострадали.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.