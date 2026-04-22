Вече са ясни и първи подробности от тежкия инцидент край Малко Търново от тази сутрин.

Припомняме, че минути след 7 часа, паркиран автобус внезапно потегля назад и прегазва група хора. По информация на БНТ става дума за украински граждани

Burgas24.bg потвърждава, че в автобусът е имало 37 пътници и двама шофьори.

Автобусът е в канавката, като всички пътници и водачите са извадени. Шестима души са транспортирани към болници в Бургас, а други десет са откарани в центъра на "Бърза помощ“ в Малко Търново.