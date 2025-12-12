Пускат движението по новия участък от АМ "Хемус"
© АПИ
В участък 1 има два пътни възела "Боаза“ и "Дерманци“,чрез които се осъществява връзката на новото трасе с републиканската пътна мрежа в региона.
Освен двата големи пътни възела в отсечката има още четири големи мостови съоръжения на р. Вит /при 89-и, 90-и, 91-ви и 98-и км/. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение като всяко от платната е с по две ленти. Първият мост при 89-и км е с дължина 534 м и общо 17 отвора, а височината на съоръжението е 12 м. Вторият мост е при 90-и км. Дясното му платно е с дължина 694,2 м, а лявото - 730,7 м.
За повишаване на устойчивостта във всеки от отворите на съоръжението са монтирани по 5 греди, които се обединяват със стоманобетонна монолитна бетонна плоча. Мостът при 91-ви км е с дължина 632,8 м, а този при 98-и км - 221 м. По мостовете, както и в участък от близо 100 м преди и след тях отляво и отдясно, са изградени шумоизолиращи екрани за опазване на околната среда и намаляване въздействието на шума от интензивния трафик. Изградени са и два виадукта при км 100 и 101-ви км, с дължина съответно 440 м и 352 м. В участъка има 6 селскостопански подлеза и надлеза и 6 подлеза и надлеза при пресичането с републикански и общински пътища. В отсечката има и площадка за отдих, която е при 94-ти км в двете платна за движение.
Продължават строителните работи в участъци 2 и 3 от АМ "Хемус“, с обща дължина 36,28 км – от края на пътен възел "Дерманци“ до връзката с път ІІ-35 Плевен – Ловеч, включително и п. в. "Плевен“.
Още от категорията
/
Бащата на загиналия Филип: При знакови дела, такива фрапиращи грешки и пропуски са недопустими и въпреки всичко ги има
26.11
Русе диша по-зелено: Над 500 ученици облагородиха града в рамките на проекта "Малки еко герои"
24.11
Рая Назарян: България ще подкрепя конструктивната роля на ПАЧИС в решаването на предизвикателствата пред Черноморския регион
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Става нещо странно с язовир "Цонево"
08:55 / 10.12.2025
Задържаха млад мъж за притежание на наркотици в Шумен
11:10 / 09.12.2025
Последни новини за обстановката в Бургаско
17:50 / 06.12.2025
Ремонти ограничават движението по "Струма". Реорганизацията ще е ...
08:30 / 04.12.2025
Трагедия на релсите! Момче загина, след като беше прегазено от вл...
17:28 / 03.12.2025
Актуални теми
Виктор1
преди 41 мин.
Честито на тези дето пътуват до Дерманци и Угърчин. Останалите - по стария път.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.