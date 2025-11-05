Пуснаха под парична гаранция мъжа, причинил верижна катастрофа на бул."Витоша"
Маркулиев е обвинен за шофиране след употреба на алкохол и нанесени имуществени щети. Кръвната проба на 42-годишния мъж показа над 1,5 промила. Инцидентът се размина без пострадали.
Съдът прецени, че престъпленията, за които Маркулиев е обвинен, не са тежки. Концентрацията на алкохол не е толкова висока, посочиха магистратите и подчертаха, че в случая не може да бъде изведена обществена опасност.
Шофьорът, помел паркирани коли в София - бивш шеф в "Автомагистрали", залавян да кара пил и с превишена скорост
Според прокуратурата той системно е нарушвал Закона за движение по пътищата. Бил е глобяван както за скорост, така и за шофиране след употреба на алкохол.
Маркулиев заяви: "Много съжалявам за случилото се. Срамувам се, не е имало умисъл. Лошо стечение на обстоятелствата. Признавам вината си. Молбата ми е, тъй като имам фирма с действащи договори, да ми бъде наложена по-лека мярка за неотклонение, за да мога да работя".
