Две тежки катастрофи с мощни автомобили през изминалите дни. На изхода на Варна, шофьор на луксозен италиански суперавтомобил помете две коли. Петима пострадаха, сред тях и 4-годишно дете. Според една от версиите става дума за загубено управление след гонка с друг автомобил. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни.Вчера пък на Ботевградско шосе американска спортна кола буквално се разцепи след тежък удар в дърво с над 200 км/ч при ограничение от 70 км/ч. При катастрофата загина шофьорът на колата.За новата поредица от инциденти след несъобразена скорост и действието на последните законодателни промени пред bTV говори Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.Във вчерашния ден екип на ЕЦТП са били на мястото на инцидента."Първата възможна версия е технически инцидент, втората е, тъй като гумите на автомобила бяха наистина много стари – 2016 година, възможно е от високата скорост някоя от тях да се е спукала“, обясни Русинова.По думите ѝ колата сама по себе си е неустойчива, тъй като е със задно предаване.Тя коментира и инцидента във Варна от преди 2 дни – при който суперкола, много скъп автомобил, се удари в други две коли – за щастие, без жертви."Във всички тези инциденти, при които се кара в градски условия с такава скорост, има сходства. Тези коли се карат с такава скорост на писта от професионалисти, а не от любители в градска среда. Тези коли хвърчат като снаряди и буквално стават неуправляеми“, обясни Русинова.