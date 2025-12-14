РЗИ: Опасни нива на нитрати във водата на варненско село
Стойностите надхвърлят 100 мг/л при допустима норма 50 мг/л. Наблюдават се и значителни колебания в мътността на водата. Тези показатели не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
От инспекцията информират, че е издадено предписание до Ръководителя на ЕТР- Аксаково за предприемане на мерки и провеждане на учестен мониторинг до стандартен резултат по показател "мътност".
РЗИ-Варна не препоръчва питейната вода със съдържание на нитрати повече от 50 мг/л да се ползва за пиене и приготвяне на храна от следните уязвими групи от населението: бременни жени, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната система и панкреаса. Кметът на община Аксаково следва да уведоми по подходящ начин населението и общопрактикуващите лекари.
На сайта на РЗИ-Варна е поставена информация за въздействието на нитратите върху здравето.
