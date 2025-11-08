РЗИ алармира: Не пийте вода от чешмата в това варненско село
РЗИ Варна информира, че чешма - 1 в с.Тополи не трябва дасе изпрозва за пиене.
Това е чешмата, която се намира в прака, поясняват от кметството. Причината водата да е негодна е, че при норма 50 мг/ л.нитрати - съдържа 70 ,1 мг/л.нитрати.
