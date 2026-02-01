Работник е с опасност за живота след трудова злополука в Разград
Около 16 часа на 31 януари при демонтаж на осветителни тела 40-годишен мъж от село Стражец пада от подвижно скеле. Транспортиран е в МБАЛ-Разград с мозъчно сътресение и кръвоизлив. Настанен е в ОАИЛ с временна опасност за живота.
По случая е образувано досъдебно производство по чл.136, ал.1 от НК, съобщават от ОДМВР - Разград.
