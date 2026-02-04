Борислав Сарафов на брифинг, в който участваха още председателят на ДАНС Деньо Денев, главен комисар Боян Раев - директор на ГДБОП, Георги Димов – директор на Агенция "Митници“ и говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стоилова. Брифингът се проведе в землището на гр. Батановци, общ. Перник, където бе открито нелегалното производство.
Това е най-голямата разкрита досега фабрика за производство на нелегални цигари, по-голяма от тази в хасковското село Момково, която бе разбита миналата година.
Главният прокурор подчерта, че в последните две седмици това е втората международна операция, този път с участието и съдействието на партньорските служби от Великобритания. Миналата седмица бе проведена акция по затварянето на пиратски интернет сайтове съвместно с Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ. "Това несъмнено показва високото доверие на американските и британските ни партньори към всички наши институции – прокуратурата, МВР, Агенция "Митници“ и ДАНС“, подчерта Борислав Сарафов. Никой, който произвежда нелегално цигари или извършва каквато и да е престъпна дейност, да не разчита, че може дълго време да остане незабелязан, предупреди главният прокурор.
Председателят на ДАНС Деньо Денев съобщи, че фабриката е работила при много строга конспиративност, имало е прокопан тунел, който излиза на няколкостотин метра от сградата. Вчера в района на Костинброд е бил проследен товарен автомобил, натоварен с готовата стока. В него са открити над 10 милиона къса цигари (990 мастербокса), а в самата фабрика са намерени готова продукция и около 13,8 тона тютюн в кашони от по 200 кг.
Директорът на Агенция "Митници“ Георги Димов съобщи, че разкриването на фабриката е станало в рамките на не повече от 3 седмици от началото на производството. Дължимият акциз за заловените нелегални акцизни стоки - цигари и тютюн, е за над 2,8 милиона евро.
Директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев добави, че фабриката е била на три нива, много добре организирана, с абсолютно завършен цикъл на производство. На място са намерени машини за обработка на тютюн, за производството на самите цигари и за пакетиране, както и машини и инструменти за ремонт и настройка на поточната линия. Фабриката разполагала и със склад, спално помещение за около 20 души и оборудвана кухня. Работниците са от Молдова. Те са идвали в Батановци да работят, произвеждат цигари и после си тръгват.
Образуваното досъдебно производство е под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Перник. Към дейността на нелегалната фабрика е установена съпричастността на няколко лица, като цигарите са били предназначени по-скоро за износ, съобщи говорителят на ОП-Перник Албена Стоилова.
По повод случая с откритите тела на трима простреляни мъже в хижа на Петрохан и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов коментира, че като следовател е видял много неща, но това, което вижда сега определено шокира. "Два пъти повече обаче ме шокира дейността на тази неправителствена организация, която сякаш се е опитвала да изземе дейността на оторизираните държавни институции, да провежда своя политика и свои действия“, каза Сарафов и подчерта, че предстои много оперативна издирвателна и процесуална работа. Той добави, че се изготвят сложни комплексни съдебно-медицински и балистични експертизи по отношение на прострелването, използваното оръжие, запалването и други. Има наистина много неизвестни, които предстои да разнищим, добави той.
Разбиха голяма незаконна фабрика за цигари
©
Още от категорията
/
Криминален психолог: Шефът на това НПО е ангажиран с дейности, които касаят сексуална злоупотреба с малолетни
09:36
Криминален психолог за случая с хижа "Петрохан": Най-вероятно за убийството има някакви лични мотиви
08:56
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква
03.02
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собственик на хижата край Петрохан и дали не е отвлечен
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Стамат89
преди 51 мин.
А задържани нещо? Или пак като с Хасково... Иначе замунда си работи, та не знам какво точно се хвалят че са спрели. Смешно е как се бият в гърдите за съвместни операции със службите в САЩ и изпълняват техни заповеди, въпреки че реално техните заповеди нямат тежест на наша територия, а същото време за господата от магнитски (не само феноменът) всички си мълчат. Там не прилагат мигновенно американското законодателство при нас. Шайка палячовци, само плашат гаргите
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.