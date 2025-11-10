В изпълнение на Програма "Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. започна раздаването на пакети с хранителни и хигиенни продукти на уязвими граждани от Община Девня. То ще продължи до 21 ноември, от 9:00 до 17:00 часа, в четири пункта на територията на общината - кв. "Девня 1“ – бул. "Съединение“ №172 (бивш Пенсионерски клуб), кв. "Повеляново“ – Младежки дом, с. Кипра – кметство, с. Падина – Младежки дом. За да получат пакетите си, включените в списъка трябва да представят лична карта, съобщиха от Областния информационен център във Варна.Право на помощта имат лица и семейства, получили целева помощ за отопление за сезон 2023/2024 г.; хора с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете; хора с над 90 % степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия; лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане; лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства; лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства към месец август 2025 г.; лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане с целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2024/2025 г. поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.Едночленните и двучленните семейства ще получат един пакет с хигиенни продукти: тоалетен сапун, шампоан, паста и четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под и препарат за съдове, както и по 1 брой от два вида хранителни продукти – захар и спагети. Тричленните и по-големите семейства ще получат по два пакета с по-голямо количество от същите продукти, става ясно от публикация на Областния информационен център във Варна.