Раздават пакети с хранителни и хигиенни продукти на нуждаещи се в Девня
Право на помощта имат лица и семейства, получили целева помощ за отопление за сезон 2023/2024 г.; хора с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете; хора с над 90 % степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия; лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане; лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства; лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства към месец август 2025 г.; лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане с целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2024/2025 г. поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.
Едночленните и двучленните семейства ще получат един пакет с хигиенни продукти: тоалетен сапун, шампоан, паста и четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под и препарат за съдове, както и по 1 брой от два вида хранителни продукти – захар и спагети. Тричленните и по-големите семейства ще получат по два пакета с по-голямо количество от същите продукти, става ясно от публикация на Областния информационен център във Варна.
