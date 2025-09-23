Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Търговище се води досъдебно производство за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребена електрическа енергия в стара производствена база край град Омуртаг, превърната в своеобразна "ферма“ за криптоактиви.На 19 септември 2025 година, при съвместна проверка на служители на Районно управление – Омуртаг при ОД на МВР – Търговище и служители на енергийния оператор в района, е установено, че бивш шивашки цех в землището на село Величка е присъединен към електропреносната мрежа нерегламентирано. В цеха са намерени 90 броя компютърни конфигурации, за които е установено, че се използват за "копаене“ ("mining") на криптовалута. Компютрите са захранвани от два трафопоста, чиято мощност би била достатъчна за захранване с електрическа енергия на малък град. Помещението е било оборудвано и с необходимата охлаждаща техника, както и с шумоизолация.Процесуалните действия по случая продължават. Активно се работи за установяване ползвателите на производственото помещение с оглед ангажиране на наказателна отговорност. Техниката, намерена на мястото, е иззета, съобщават от Апелативна прокуратура – Варна.