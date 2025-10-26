Служители от РУ –Тунджа разследват тежко криминално престъпление, извършено тази сутрин в частен имот в село Тенево. Това съобщиха от ОДМВР-Ямбол.Подаден е сигнал от 56-годишен мъж, малко след 7:00 часа днес, за това, че е прострелял с ловната си пушка 55-годишен жител на селото.Към мястото незабавно са били насочени полицейски екипи. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а оръжието е иззето. Образувано е досъдебно производство.