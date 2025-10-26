ЗАРЕЖДАНЕ...
Разследват тежко криминално престъпление в Ямболско
Подаден е сигнал от 56-годишен мъж, малко след 7:00 часа днес, за това, че е прострелял с ловната си пушка 55-годишен жител на селото.
Към мястото незабавно са били насочени полицейски екипи. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а оръжието е иззето. Образувано е досъдебно производство.
Виктор1
преди 1 ч. и 20 мин.
Много малко информация. Поне да бяха написали в имота на кой е станало убийството.
