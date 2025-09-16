ЗАРЕЖДАНЕ...
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
Предложението за смяната на директора на дружеството бе направено от страна на министъра по искане на общини, които обаче не са провели достатъчно ясна и широка дискусия по темата сред останалите общини - акционери във ВиК-Русе.
Виктор1
преди 38 мин.
Директора трябваше да вземе мерките за осигуряване на вода още преди на настъпи кризата. Той има информация за водата и бездейства. Защо още тогава не е започнал да прави сондажи за вода? Ето затова трябва да си отиде!
