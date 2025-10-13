Днес РДНСК- Бургас издаде своя акт за констатиране на незаконно строителство, което ще бъде обявено на заинтересованите страни. Вече следващата стъпка е самата заповед за събаряне, а именно на корекцията на речното корито и аквапарка, които са построени там, каза министърът на регионалната развитие и благоустройство, предаде репортер на"Аз днес имах възможността да отида на място. Това е нещо ужасно, една апокалиптична картина. Мога да ви кажа, че ако това се беше случило в активен сезон жертвите нямаше да са 4, а 400 поне. И няма гаранция, че няма да се случи пак", допълни Иванов."Той категорично заяви, че по отношение на подобни казуси държавата е безкомпромисна. "Знаете, че е разпоредена проверка на ДНСК по всички речни коритата по Черноморието", добави той.Регионалният министър съобщи още, че има данни за незаконни строежи в коритата на реки на други места в страната, които също ще бъдат проверени. "Към днешна дата сме изискали данни от Басейнова дирекция и РИОСВ за информация къде има речни корита, които не са нанасени в кадастара. Ако се установи, че и там има строителство, ще бъдат наложени всички предвидени в закона санкции", заяви Иванов."Ние сме установили фактическата част, че корекцията на реката е незаконно построена и няма документи, може би трябва да се направят разпити. За всичко останало ние сме се предали документацията на прокуратурата", завърши той.