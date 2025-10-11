Сподели close
Образували са се реки от градушки по улиците на град Тервел. Това става ясно от публикация на Meteo Bulgaria.

Градушката, която удари Тервел по-рано днес, макар че не беше едра, успя да създаде проблеми на жителите на Добричкия град.

"Фокус" припомня, че интензивните валежи започнаха още преди 17 часа днес.