Около 01:30 часа на 13 април на главен път I-7, на около 400 м. преди пътен възел "Диаманта" екип на пътна полиция към областната дирекция спрял за проверка водач на лек автомобил Фолксваген "Голф" с шуменска регистрация.

Зад волана, във видимо нетрезво състояние бил 31-годишен мъж от село Борци. Тестван е за шофиране след употреба на алкохол. Дрегерът отчел 2,86 промила в издишания въздух. Водачът не е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

Автомобилът е иззет. За извършено престъпление по чл. 343 Б ал. 1 от НК е образувано бързо производство.