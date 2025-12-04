Ремонти ограничават движението по "Струма". Реорганизацията ще е в сила до 8 декември
©
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още от категорията
/
Русе диша по-зелено: Над 500 ученици облагородиха града в рамките на проекта "Малки еко герои"
24.11
Лично Патриарх Даниил даде благословията си за болницата, която спасява хиляди животи, независимо от мястото на трагедията
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Трагедия на релсите! Момче загина, след като беше прегазено от вл...
17:28 / 03.12.2025
Пак ограничения на АМ "Струма" – от утре до студентския празник
17:29 / 03.12.2025
Блъснаха патрулка, отцепила движението, полицай загина на място
09:16 / 01.12.2025
Окръжен съд – Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обви...
18:10 / 29.11.2025
Четирима отвлякоха жена, задържаха ги в Стара Загора
19:58 / 28.11.2025
Възстановиха движението по пътя Бургас – Варна
15:01 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.