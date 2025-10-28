Утре в следобедните часове ще бъде възстановено движението в платното за София по ремонтирания участък от АМ "Хемус“ от село Яна до входа на столицата. Отсечката с дължина 8,3 км е с нова настилка, положена е геомрежа за подсилването ѝ и е подобрено отводняването. Трасето е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.Превантивният ремонт на участъка започна от 15 септември, след като през лятото бяха извършвани геодезически заснемания за изработването на технологичния проект. Пътноподдръжащото дружество работи ежедневно и завършва ремонтът три дни преди определения прогнозен срок – 31 октомври.На АМ "Хемус“ продължава превантивният ремонт в платното за София на 7-километров участък от АМ "Хемус“ между 23-и и 30-и км. При изпълнение на дейностите трафикът в отсечката е напълно ограничен. Движението преминава двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата. В края на седмицата, когато трафикът е по-интензивен може да се въвежда реверсивно движение. В петък и събота се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за трафика към столицата. В неделя и понеделник има две ленти в посока София и една за Варна. При необходимост за осигуряване на по-безопасно пътуване, за улеснение на шофьорите и по преценка на "Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение. Дейностите в участъка започнаха на 21 октомври и се предвижда, при благоприятни метеорологични условия, да завършват до 15 ноември.Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.