Ремонтът на тази отсечка от АМ "Хемус" приключва 3 дни по-рано от прогнозния срок
Превантивният ремонт на участъка започна от 15 септември, след като през лятото бяха извършвани геодезически заснемания за изработването на технологичния проект. Пътноподдръжащото дружество работи ежедневно и завършва ремонтът три дни преди определения прогнозен срок – 31 октомври.
На АМ "Хемус“ продължава превантивният ремонт в платното за София на 7-километров участък от АМ "Хемус“ между 23-и и 30-и км. При изпълнение на дейностите трафикът в отсечката е напълно ограничен. Движението преминава двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата. В края на седмицата, когато трафикът е по-интензивен може да се въвежда реверсивно движение. В петък и събота се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за трафика към столицата. В неделя и понеделник има две ленти в посока София и една за Варна. При необходимост за осигуряване на по-безопасно пътуване, за улеснение на шофьорите и по преценка на "Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение. Дейностите в участъка започнаха на 21 октомври и се предвижда, при благоприятни метеорологични условия, да завършват до 15 ноември.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
