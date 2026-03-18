Между 8 ч. и 17 ч. днес /18 март/ движението в отсечка от път I-I Симитли - Кресна, в района на Симитли и Кресненското дефиле, /от 375-и до 385-и км/ ще е поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Целта е повишаване безопасността на движение. Предвидено е да се работи на участъци като трафикът ще се регулира от сигналисти. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.