Реорганизират движението в участък от АМ "Тракия"
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
За уикенда: Променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус", в пиковите часове ще са засегнати и камионите
25.09
Кметът на Плевен: Всичко това, което гражданите са принудени да търпят, е следствие на дългото време нищо правене
29.09
Иван Иванов: Основният проблем в Брезник е заради нивото на язовир "Красава" и наличието на манган в питейната вода
26.09
Поетапно ограничават движението в аварийната и скоростната лента в двете платна на АМ "Струма"
24.09
Премиерът Желязков: Целта е до следващото лято в Плевен да няма р...
15:29 / 29.09.2025
Мъж шофира с висока скорост и без книжка, заканил се с убийство н...
14:41 / 29.09.2025
Лекари откриха труп на жена в Южна България, арестуван е криминал...
14:35 / 29.09.2025
Движението на АМ "Тракия" буквално е застинало
10:59 / 29.09.2025
