Резултатите от пробите на сондажа в Плевен вече са ясни
"Количеството, което дава, е около 10 литра в секунда - или 800/850 кубика за денонощие. Казвам го, за да няма спекулации, защото се говореше за 150 литра в секунда - такъв сондаж няма", каза той.
